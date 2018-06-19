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В Сирии ликвидировали главаря ИГ, возглавлявшего сеть по продаже нефти и газа

Международная панорама
19 июня, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Это ограничит возможность группировки финансировать операции, отметили в Вашингтоне

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ТАСС, 19 июня. Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция ликвидировала в ходе операции 26 мая в Сирии четырех членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), связанных с сетью, отвечавшей за продажу нефти и газа.

Об этом сообщается во вторник в заявлении, размещенном на сайте Министерства обороны США.

Среди ликвидированных - лидер сети Абу Хаттаб аль-Ираки, который "отвечал за получение прибыли от нелегальной торговли нефтью и газом". Трое других боевиков группировки оказывали ему содействие.

"Ликвидация этих членов ИГ ограничивает возможность террористической группировки финансировать операции в Ираке и Сирии", - говорится в заявлении.

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