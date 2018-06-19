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ЕС начал реформу Шенгена, позволяющую вводить внутренний погранконтроль на год

Международная панорама
19 июня, 22:17 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 19, июня. /ТАСС

Введение такого контроля должно рассматриваться "как исключительная мера крайней необходимости", говорится в заявлении Совета ЕС

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БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Евросоюз сделал первый шаг в реформе Шенгенского кодекса, которая позволит странам сообщества вводить внутренний погранконтроль на сроки до года. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе во вторник заявлении Совета ЕС.

"19 июня 2018 года послы ЕС одобрили от имени Совета ЕС мандат для переговоров [с Европарламентом] по предложению о доработке Шенгенского кодекса в отношении временного введения пограничного контроля на внутренних границах [стран Шенгенской зоны], - говорится в документе. - В ответ на серьезные вызовы государственной политике или внутренней безопасности предложенные поправки позволят вводить внутренний погранконтроль на период не более одного года".

В документе подчеркивается, что временное восстановление пограничного контроля должно рассматриваться странами сообщества "как исключительная мера крайней необходимости". В настоящее время Шенгенский кодекс разрешает вводить внутренний погранконтроль на срок до месяца, с возможностью мотивированного продления на еще один месяц.

В реальности эти нормы перестали соблюдаться в условиях миграционного кризиса 2015-2016 годах, когда под давлением волны прибывающих мигрантов восемь государств шенгенской зоны ввели пограничный контроль на своих внутренних границах на сроки от четырех до девяти месяцев.

Разработка реформы Шенгена началась еще в 2017 году, и, по сути, она должна лишь легально закрепить уже сложившиеся новые реалии внутренней безопасности стран ЕС.

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