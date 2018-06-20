Symantec зафиксировала кибератаку на компании-операторы спутников в США и Азии

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Американская компания Symantec зафиксировала крупную хакерскую атаку на компании-операторы спутников, а также на несколько телекоммуникационных предприятий и оборонных подрядчиков в США и странах Юго-Восточной Азии. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

Базирующаяся в штате Калифорния Symantec, занимающаяся разработками в области кибербезопасности, поделилась с агентством выдержками из своего доклада, который планируется опубликовать позднее. По словам компании, хакерская атака велась с компьютеров, расположенных в Китае.

Как утверждают эксперты Symantec, целью атаки, вероятно, был шпионаж и перехват информации, передающейся по гражданским и военным каналам коммуникации. Злоумышленникам, в частности, удалось заразить вирусами компьютеры, которые контролируют спутники, в связи с чем у хакеров появилась потенциальная возможность изменять геопозиции аппаратов на орбите и создавать помехи при передаче данных.

"Препятствование работе спутников может привести к большим сбоям в работе гражданских и военных объектов", - приводит Reuters слова технического директора Symantec Викрама Такура.

Компания поделилась информацией о кибератаке с ФБР и министерством внутренней безопасности США, а также с профильными ведомствами нескольких азиатских стран. По словам Symantec, к настоящему моменту взломанные сети удалось защитить от проникновения хакеров.