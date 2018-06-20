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Reuters: КНДР вскоре может начать передачу США останков погибших американских солдат

Международная панорама
20 июня, 3:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Сообщается, что останки будут транспортированы на базу американских ВВС Хикэм на Гавайских островах

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ТАСС, 20 июня. Пхеньян может в ближайшие несколько дней начать процесс передачи Вашингтону останков погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на двух американских официальных лиц.

По их данным, КНДР передаст останки в Южной Корее, и они будут транспортированы на базу американских ВВС Хикэм на Гавайских островах. Один из собеседников отметил, что речь идет о "значительном числе" останков, однако отказался назвать более точную цифру, ссылаясь на непредсказуемость лидера КНДР Ким Чен Ына. Они указали также, что идентификация погибших солдат может занять многие месяцы и даже годы.

По данным Reuters, около 7,7 тыс. американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Агентство со ссылкой на сведения Пентагона отмечает, что представители КНДР заявляли ранее о нахождении у них останков 200 американских солдат.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Глава Белого дома также обещал приостановить совместные с Сеулом военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. Трамп отметил, что также обсуждал с лидером КНДР передачу останков американских солдат в США.

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