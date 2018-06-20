Трамп учредил межведомственный комитет, занимающийся политикой в отношении океанов

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ об учреждении межведомственного комитета, который будет заниматься политикой, в частности экономическими вопросами, в отношении океанов. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп подписал указ об учреждении межведомственного комитета по политике в отношении океанов с целью оптимизировать координацию федерального правительства", - отмечается в документе.

В нем говорится, что комитет будет заниматься развитием отраслей экономики, опирающихся на ресурсы океана, "установлением приоритетов дальнейших научный исследований, координированием ресурсов и обменом данными [между госструктурами] и привлечением заинтересованных сторон", а именно руководства штатов, деловых кругов и общественности.

По данным Белого дома, в 2015 году отрасли американской экономики, опирающиеся на водные ресурсы, принесли стране "$320 млрд и привели к появлению 3,2 млн рабочих мест". "Рыболовство помогает нашей стране и предоставляет огромные возможности для экспорта. Американская экономика зависит от морской торговли в связи с перевозкой товаров и материалов", - говорится в документе.