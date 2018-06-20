Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп учредил межведомственный комитет, занимающийся политикой в отношении океанов

Международная панорама
20 июня, 4:27 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

Комитет будет заниматься развитием отраслей экономики, опирающихся на ресурсы океана

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ об учреждении межведомственного комитета, который будет заниматься политикой, в частности экономическими вопросами, в отношении океанов. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп подписал указ об учреждении межведомственного комитета по политике в отношении океанов с целью оптимизировать координацию федерального правительства", - отмечается в документе.

В нем говорится, что комитет будет заниматься развитием отраслей экономики, опирающихся на ресурсы океана, "установлением приоритетов дальнейших научный исследований, координированием ресурсов и обменом данными [между госструктурами] и привлечением заинтересованных сторон", а именно руководства штатов, деловых кругов и общественности.

По данным Белого дома, в 2015 году отрасли американской экономики, опирающиеся на водные ресурсы, принесли стране "$320 млрд и привели к появлению 3,2 млн рабочих мест". "Рыболовство помогает нашей стране и предоставляет огромные возможности для экспорта. Американская экономика зависит от морской торговли в связи с перевозкой товаров и материалов", - говорится в документе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
2
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Джонсон заявил, что решение США покинуть Совет по правам человека достойно сожаления
5
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
6
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости