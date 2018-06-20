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В США утверждают, что зафиксировали кибератаку на операторов спутников связи

Международная панорама
20 июня, 11:36 UTC+3 Ю-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

В компании Symantec сообщили, что хакерам удалось заразить вирусами компьютеры, контролирующие работу спутников

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Компания Symantec зафиксировала широкомасштабную хакерскую атаку на компании-операторы спутников, а также на несколько телекоммуникационных предприятий и оборонных подрядчиков в США и странах Юго-Восточной Азии.

Базирующаяся в штате Калифорния Symantec, занимающаяся разработками в области кибербезопасности, поделилась с информационным агентством Reuters выдержками из своего доклада, который планируется опубликовать позднее. По словам компании, хакерская атака велась с компьютеров, расположенных в Китае.

Как утверждают эксперты Symantec, целью атаки, вероятно, был шпионаж и перехват информации, передающейся по гражданским и военным каналам. Злоумышленникам, в частности, удалось заразить вирусами компьютеры, которые контролируют спутники, в связи с чем у хакеров появилась потенциальная возможность изменять позиции аппаратов на орбите и создавать помехи при передаче данных.

"Препятствование работе спутников может привести к большим сбоям в работе гражданских и военных объектов", - приводит Reuters слова технического директора Symantec Викрама Такура.

Компания поделилась информацией о кибератаке с ФБР и министерством внутренней безопасности США, а также с профильными ведомствами ряда азиатских стран. По словам Symantec, к настоящему моменту взломанные сети удалось защитить от проникновения хакеров.

Основанная в 1982 году Symantec производит программное обеспечение в области информационной безопасности и защиты компьютерной информации. Она является одним из мировых лидеров в области создания защитных программ и антивирусов для персональных компьютеров.

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