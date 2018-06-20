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Минобороны Украины: чтобы "закрыть" границу с Россией, нужно $4 млрд

Международная панорама
20 июня, 12:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, июня. /ТАСС

Эти средства необходимы для закупки систем ПВО, заявил глава ведомства Степан Полторак

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КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Украина надеется привлечь средства от борьбы с контрабандой для закупки американских систем ПВО для использования их на границе с Россией.

Об этом в среду заявил министр обороны Украины Степан Полторак на заседании правительства.

"$4 млрд хватило бы нам, чтобы мы купили пять дивизионов [американской] системы ПВО Patriot и полностью могли бы закрыть границу с Россией", - заявил Полторак.

По его мнению, эти средства Украина может получить в результате мероприятий по борьбе с контрабандой, которые в среду обсуждались на заседании кабинета министров.

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Персоны
Полторак, Степан Тимофеевич
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