Минобороны Украины: чтобы "закрыть" границу с Россией, нужно $4 млрд

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Украина надеется привлечь средства от борьбы с контрабандой для закупки американских систем ПВО для использования их на границе с Россией.

Об этом в среду заявил министр обороны Украины Степан Полторак на заседании правительства.

"$4 млрд хватило бы нам, чтобы мы купили пять дивизионов [американской] системы ПВО Patriot и полностью могли бы закрыть границу с Россией", - заявил Полторак.

По его мнению, эти средства Украина может получить в результате мероприятий по борьбе с контрабандой, которые в среду обсуждались на заседании кабинета министров.