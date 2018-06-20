Столтенберг заявил, что НАТО заинтересована в улучшении отношений с Россией

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. НАТО заинтересована в улучшении отношений с Россией и не хочет новой холодной войны. Об этом заявил в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу France 24.

"НАТО не хочет новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружений", - сказал он. "Мы стремимся к улучшению отношений с Россией, поэтому мы сочетаем оборонительные меры сдерживания с диалогом", - отметил Столтенберг.

"Как норвежский политик, я знаю, что с Россией можно говорить. Мы работали вместе на севере на протяжении десятилетий. Россия наш самый большой сосед и мы должны стремиться улучшить наши отношения путем политического диалога", - сказал генсек НАТО.

Вместе с тем он говорил о наращивании военного присутствия НАТО в Европе и увеличение военных расходов альянса в качестве ответа на попытки России "разделить страны НАТО", а также "развитием ее вооружений. "Мы видели, что Россия пытается разделить нас и вмешиваться в наш внутренний демократический процесс", - утверждал он. Вот почему, пояснил он, "альянс должен быть готовым ответить и адаптироваться к большей напористости России".

"Мы не видим какой-либо непосредственной угрозы против какой-либо из участниц НАТО, - признал Столтенберг. - Но это благодаря тому, что альянс имеет сильную коллективную оборону, которая помогла сохранить мир на протяжении 70 лет".