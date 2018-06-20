Си Цзиньпин заверил Ким Чен Ына в поддержании стабильной ситуации на Корейском полуострове

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине заверил его, что при совместных усилиях двух сторон ситуация на Корейском полуострове и Восточной Азии будет мирной и стабильной. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".

"Уверен, что при обоюдных усилиях Китая и КНДР, развитие двусторонних отношений принесет выгоду народам двух стран. При совместных усилиях двух сторон перед Корейским полуостровом и Восточной Азией в целом откроются прекрасные перспективы мира, стабильности, развития и процветания", - приводит его слова агентство.

19 июня Ким Чен Ын прибыл с двухдневным официальным визитом в Пекин, где в тот же день состоялась его встреча с Си Цзиньпином в Доме народных собраний. За последние три месяца лидер КНДР посещает Китай в третий раз. О его первых двух визитах китайские власти уведомляли общественность только после их окончания.