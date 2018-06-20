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Полиция задержала мужчину в связи со взрывом в лондонском метро

Международная панорама
20 июня, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Позже подозреваемого освободили, но следствие продолжает изучать его причастность к инциденту

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ТАСС, 20 июня. Британские правоохранители задержали 23-летнего мужчину в связи со взрывом на станции Southgate лондонского метро. Об этом сообщила в среду транспортная полиция королевства.

"23-летний мужчина из Энфилда был задержан по подозрению в совершении акта, который мог вызвать взрыв, нанести ущерб собственности и поставить под угрозу безопасность на железной дороге", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что позже подозреваемый был освобожден, однако полиция продолжает вести расследование и изучает его возможную причастность к инциденту.

Взрыв небольшой силы прогремел на станции Southgate на севере британской столицы около 19:03 по местному времени (21:03 мск) во вторник. В результате инцидента пострадали пять человек, их ранения не представляют угрозы для жизни. Правоохранители полагают, что причиной взрыва мог быть неисправный аккумулятор.

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