Полиция задержала мужчину в связи со взрывом в лондонском метро

ТАСС, 20 июня. Британские правоохранители задержали 23-летнего мужчину в связи со взрывом на станции Southgate лондонского метро. Об этом сообщила в среду транспортная полиция королевства.

"23-летний мужчина из Энфилда был задержан по подозрению в совершении акта, который мог вызвать взрыв, нанести ущерб собственности и поставить под угрозу безопасность на железной дороге", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что позже подозреваемый был освобожден, однако полиция продолжает вести расследование и изучает его возможную причастность к инциденту.

Взрыв небольшой силы прогремел на станции Southgate на севере британской столицы около 19:03 по местному времени (21:03 мск) во вторник. В результате инцидента пострадали пять человек, их ранения не представляют угрозы для жизни. Правоохранители полагают, что причиной взрыва мог быть неисправный аккумулятор.