Генсек НАТО призвал власти Германии больше делать для обороны стран альянса

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию больше делать для общей обороны стран альянса. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Stern, выдержки из которого опубликованы в среду.

"Я призываю Германию делать больше. Мы должны сейчас больше расходовать средств на обеспечение защиты, поскольку это в наших собственных интересах", - сказал генсек, отметив, что НАТО "необходимо убедительное устрашение" возможных противников.

В то же время Столтенберг не видит сейчас "прямой военной угрозы для какого-либо члена НАТО". Однако он утверждал, что альянс беспокоит, "как много российское руководство инвестирует в развитие ядерного оружия, в новые мощности и новые боевые системы". "Кроме того, во время маневров отрабатывается применение традиционных видов вооружений вкупе с атомным оружием", - сказал генсек.

Столтенберг также подчеркнул, что создание единой армии ЕС не должно мешать взаимодействию Европы и США в военной сфере. "Если европейцы скажут, что справятся в одиночку, то, возможно, в США действительно придут к идее отвернуться от Европы", - предупредил он. "Безопасность Европы по-прежнему зависит от США", - считает Столтенберг.