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Европол: число совершенных радикальными исламистами терактов в 2017 году удвоилось

Международная панорама
20 июня, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

За прошедший год Европейское полицейское агентство зарегистрировало 33 нападения

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ТАСС, 20 июня. Число террористических атак, совершенных радикальными исламистами в Европе, выросло более чем в два раза в прошлом году. Такие данные опубликовало в среду Европейское полицейское агентство (Европол) на своем официальном сайте.

По его сведениям, в 2016 году было зарегистрировано 13 подобных нападений, в то время как в 2017 году - 33. При этом такие теракты отмечены максимальным числом жертв - 62 погибших из 68 в 2017 году стали жертвами нападений радикальных исламистов.

Всего девять стран - членов ЕС сообщили в организацию о 205 совершенных, провалившихся или предотвращенных террористических нападениях в 2017 году, что на 45% больше, чем в году 2016 (142). Из них большинство (137) приходится на теракты сепаратистов или националистов, 88 подобных происшествий пришлись на Северную Ирландию. По подозрению в участии в терактах в Европе были задержаны 975 человек.

"Терроризм продолжит быть угрозой для мира, Европы, наших граждан, нашей безопасности и нашего образа жизни в обозримом будущем. В прошлом году число терактов с участием радикальных исламистов увеличилось, мы в свою очередь усилили наши превентивные меры, предотвратив 11 атак. Это ярчайшее доказательство необходимости совместной работы для победы над терроризмом", - резюмировал доклад европейский комиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

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