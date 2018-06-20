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Трамп встретится с королевой Елизаветой II в ходе рабочего визита в Великобританию

Международная панорама
20 июня, 19:30 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, июня. /ТАСС

Встреча пройдет 13 июля в Виндзорском замке, сообщил телеканал Sky News

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ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретится с королевой Великобритании Елизаветой II в ходе своего рабочего визита в Соединенное Королевство. Об этом в среду сообщил посол США в Лондоне Роберт Вуд Джонсон в интервью телеканалу Sky News.

"Да, я полагаю, что он должен встретиться с главой государства", - сказал американский дипломат, отвечая на вопрос, состоится ли такое мероприятие. "Встреча с ее величеством - это самое важное, поскольку она является главой государства", - добавил он.

По данным телеканала, встреча Трампа с британской королевой пройдет 13 июля в Виндзорском замке, ее загородной резиденции, которая будет закрыта для посещения в этот день.

Во время визита в Вашингтон в январе 2017 года Тереза Мэй передала Трампу подписанное королевой Елизаветой II приглашение посетить Великобританию с госвизитом, предусматривающим оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце. Этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей британской общественности. В частности, петицию с призывом к отмене этого госвизита подписали 1,85 млн человек.

Позднее статус визита американского президента был понижен до рабочего, что делает необязательной проведение встречи с британским монархом.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Елизавета II (королева Великобритании)
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