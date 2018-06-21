Спецпредставители стран БРИКС по Ближнему Востоку встретились в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 21 июня. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Заместители глав дипломатических ведомств стран БРИКС, курирующие отношения с государствами Ближнего Востока и Северной Африки, собрались в среду в Претории, чтобы согласовать позиции своих стран по актуальной повестке дня в преддверии саммита лидеров межгосударственного объединения, который состоится 25-27 июля в Йоханнесбурге. Россию на встрече с коллегами из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР представлял заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Дипломаты обсудили основные вопросы, связанные с поиском мирного разрешения конфликтов в Сирии, Йемене, Ливии, Ираке, а также на границе Израиля и сектора Газа. Общим принципом политики в этом направлении, прозвучавшим в выступлениях всех пяти заместителей министров на открытой части пленарного заседания, стало неприятие вмешательства внешних сил в дела суверенных государств в обход принципов международного права, а также поддержка инициатив, предпринимаемых мировым сообществом по линии ООН и других авторитетных международных организаций. Михаил Богданов, осудив дестабилизировавшие Ближний Восток и Северную Африку "управляемые извне геополитические эксперименты", выгоду из которых в конечном итоге извлекли террористические организации, подтвердил готовность России содействовать процессу урегулирования конфликтов при учете интересов вовлеченных в них сторон через формат общенационального диалога. "Мы верим, что в кризисных ситуациях лишь политическими и дипломатическими средствами можно достичь позитивных эволюционных изменений и прочного мира на Ближнем Востоке", - подчеркнул он.

Особую озабоченность участников встречи вызвал очередной виток арабо-израильского конфликта, последовавший вслед за решением президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим. Отсутствие прогресса на этом направлении отметил заместитель министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Лавеллин Лэндерс. "Коллеги, давайте признаемся друг другу честно. Мы ведем обстоятельные дискуссии о мирном процессе на Ближнем Востоке, но на протяжении вот уже многих лет мы не видим там ни мира, ни процесса", - заявил он.

Михаил Богданов сообщил ТАСС, что различные вопросы гуманитарной, политической и моральной помощи Палестине и ее гражданскому населению, в соответствии с принятой 13 июня резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, обсуждались на встрече в Претории, но главной задачей при этом остается убедить лидеров сторон арабо-израильского конфликта начать переговоры и реализацию решения о мирном сосуществовании двух государств. "Лично я считаю, что никакой другой разумной альтернативы просто нет. Продолжается конфронтация, насилие, страдают люди с обеих сторон, есть убитые, раненые, все живут в постоянном напряжении, надо же искать альтернативу такому положению вещей", - резюмировал дипломат.