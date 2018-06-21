СМИ: Япония приостановит гражданские учения на случай запуска ракеты со стороны КНДР

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено отменить учения по эвакуации среди населения на случай непосредственной угрозы от запуска баллистической ракеты со стороны КНДР, запланированные на 2018 год в различных районах страны. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

На такой шаг власти решили пойти из-за того, что, по их расчетам, вероятность подобных ракетных испытаний сейчас крайне мала, поскольку Пхеньян в последнее время активно ведет диалог с мировым сообществом, в том числе по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, правительство Японии не хочет таким образом испортить атмосферу налаживания прямых контактов с КНДР. В частности, Токио рассчитывает в 2018 году организовать встречу с участием японского премьер-министра Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына. В качестве приоритетного варианта для ее проведения, по данным СМИ, рассматривается площадка Восточного экономического форума во Владивостоке.

В 2017 году Пхеньян провел испытания водородного заряда и межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме того, во время пусков 29 августа и 15 сентября две северокорейские ракеты пролетали над территорией Японии в направлении Тихого океана, что вызывало срабатывание японской системы экстренного оповещения J-Alert. После этого в разных районах Японии неоднократно проводились учения по эвакуации среди населения.