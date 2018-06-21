ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика на условия содержания в норвежской тюрьме

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу норвежского террориста Андерса Брейвика, пытавшегося оспорить условия содержания в заключении в Норвегии. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в четверг на сайте ЕСПЧ.

"Комитет, состоящий из трех судей, счел, что обращение заключенного неприемлемо в связи с ложными основаниями", - отмечается в постановлении. Суд назвал это решение окончательным.

Андерс Брейвик отбывает 21-летний срок тюремного заключения, к которому он был приговорен за теракт в Осло в июле 2011 года. Тогда жертвами террориста стали 77 участников молодежного лагеря, еще 42 человека получили ранения различной степени тяжести.

Террорист, который отбывает наказание под новым именем Фьютольф Хансен, жаловался на то, что он изолирован от других заключенных. Европейские судьи пришли к выводу, что условия содержания опасного преступника под стражей не нарушают положений Европейской конвенции о защите прав человека. К такому же выводу пришел ранее Верховный суд Норвегии. Адвокаты Брейвика утверждали, что из-за нехватки общения их клиент рискует получить серьезное психическое расстройство.

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек. В тот же день он открыл огонь по людям, находившимся на острове Утёйа, убив 69 человек. В основном это были подростки - участники ежегодного слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии. В августе 2012 года за свои преступления он был приговорен к 21 году тюремного заключения.