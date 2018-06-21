ООН рассмотрит резолюцию о выводе военных РФ из Молдавии 22 июня

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии (МИДЕИ) Тудор Ульяновский отправился в четверг в Нью-Йорк, где представит для рассмотрения на очередной сессии Генассамблеи (ГА) ООН проект резолюции о выводе российских войск из Молдавии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе молдавского внешнеполитического ведомства. Там уточнили, что дебаты и голосование по этому проекту резолюции состоятся 22 июня.

Накануне этот документ обсуждался на заседании правительства, которое провел премьер Павел Филип, уже выдвигавший эту инициативу на ГА ООН 22 сентября прошлого года. На заседании отмечалось, что проект резолюции внесен в повестку дня очередного заседания ГА ООН. Глава МИД выразил надежду, что на этот раз ООН поддержит эту инициативу, уточнив, что речь идет об Оперативной группе российских войск (ОГРВ), которая охраняет вооружения, оставшиеся после распада СССР, а не о российском миротворческом контингенте.

Против обсуждения этого вопроса высказался лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, который считает, что вывод российских военных - "прямой путь к возобновлению вооруженного конфликта". В Тирасполе считают ОГРВ частью функционирования единого механизма миротворческой операции, которая участвует в ротации миротворческих батальонов в Приднестровье и охраняет склады с вооружениями.

Нет единого мнения по этому вопросу и в руководстве Молдавии. Так, президент Молдавии Игорь Додон расценил эту инициативу правящего большинства как "дешевую пиар-кампанию с использованием площадки ООН", затеянную "несколькими чиновниками внутри страны и их иностранными покровителями", которая направлена исключительно на обострение ситуации в стране и нанесение серьезного ущерба отношениям Молдавии и России. Глава Молдавии придерживается мнения, что соглашение от 1992 года, по которому в зону безопасности были введены миротворцы, должно действовать вплоть до политического урегулирования конфликта.

Со своей стороны правящая проевропейская коалиция в парламенте и сформированное ею правительство считают необходимым заменить нынешнюю миротворческую операцию на международную гражданскую миссию.

Позиция России

Российская сторона выступает категорически против обсуждения этого вопроса в формате Генассамблеи. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил, что это не будет способствовать процессу мирного урегулирования в существующем формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с "Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с "голубыми касками" Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. В их задачу также входит охрана военных складов в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Молдавия требует вывезти эти вооружения, однако начавшаяся в 2001 году утилизация и транспортировка были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.