Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ООН рассмотрит резолюцию о выводе военных РФ из Молдавии 22 июня

Международная панорама
21 июня, 13:08 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 21, июня. /ТАСС

Ранее молдавский лидер Игорь Додон назвал инициативу о выводе военных РФ из республики "дешевой пиар-кампанией с использованием площадки ООН"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии (МИДЕИ) Тудор Ульяновский отправился в четверг в Нью-Йорк, где представит для рассмотрения на очередной сессии Генассамблеи (ГА) ООН проект резолюции о выводе российских войск из Молдавии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе молдавского внешнеполитического ведомства. Там уточнили, что дебаты и голосование по этому проекту резолюции состоятся 22 июня.

Накануне этот документ обсуждался на заседании правительства, которое провел премьер Павел Филип, уже выдвигавший эту инициативу на ГА ООН 22 сентября прошлого года. На заседании отмечалось, что проект резолюции внесен в повестку дня очередного заседания ГА ООН. Глава МИД выразил надежду, что на этот раз ООН поддержит эту инициативу, уточнив, что речь идет об Оперативной группе российских войск (ОГРВ), которая охраняет вооружения, оставшиеся после распада СССР, а не о российском миротворческом контингенте.

Против обсуждения этого вопроса высказался лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, который считает, что вывод российских военных - "прямой путь к возобновлению вооруженного конфликта". В Тирасполе считают ОГРВ частью функционирования единого механизма миротворческой операции, которая участвует в ротации миротворческих батальонов в Приднестровье и охраняет склады с вооружениями.

Нет единого мнения по этому вопросу и в руководстве Молдавии. Так, президент Молдавии Игорь Додон расценил эту инициативу правящего большинства как "дешевую пиар-кампанию с использованием площадки ООН", затеянную "несколькими чиновниками внутри страны и их иностранными покровителями", которая направлена исключительно на обострение ситуации в стране и нанесение серьезного ущерба отношениям Молдавии и России. Глава Молдавии придерживается мнения, что соглашение от 1992 года, по которому в зону безопасности были введены миротворцы, должно действовать вплоть до политического урегулирования конфликта.

Со своей стороны правящая проевропейская коалиция в парламенте и сформированное ею правительство считают необходимым заменить нынешнюю миротворческую операцию на международную гражданскую миссию.

Позиция России

Российская сторона выступает категорически против обсуждения этого вопроса в формате Генассамблеи. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил, что это не будет способствовать процессу мирного урегулирования в существующем формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с "Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с "голубыми касками" Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. В их задачу также входит охрана военных складов в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Молдавия требует вывезти эти вооружения, однако начавшаяся в 2001 году утилизация и транспортировка были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь Небензя, Василий Алексеевич
Страны
США Россия Украина Молдавия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
3
Сечин назвал причины роста цен на бензин
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
6
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
7
Верховный суд разъяснил, когда митинг может считаться согласованным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости