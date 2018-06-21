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ООН рассчитывает на поддержку России в реформировании секретариата

Международная панорама
21 июня, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Антониу Гутерриш подчеркнул, что главной целью реформы секретариата стало устранение недоверия людей к роли и деятельности ООН

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. ООН ценит и рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны России намечаемой реформы секретариата всемирной организации. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы привержены реформе секретариата и рассчитываем на поддержку РФ, которую очень ценим. Мы настроены на то, чтобы реформировать секретариат ООН, чтобы обеспечить большую эффективность, большую экономию средств, чтобы мы могли лучше отвечать чаяниям и нуждам народов", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что главной целью намеченной им реформы является устранение недоверия, с которым люди иногда относятся к роли и деятельности ООН. "Нам известно, что люди порой сдержанно и даже с недоверием относятся к нашей международной организации, чувствуют себя оставленными за бортом, поэтому необходимо предпринимать усилия, чтобы все страны-члены ощущали себя важной частью мирового сообщества", - резюмировал Гутерриш.

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Персоны
Гутерриш, Антониу Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия
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