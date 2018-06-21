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Глава МИД Ирана: США превращаются в "страну-изгоя", попирающего международное право

Международная панорама
21 июня, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Совместный всеобъемлющий план действий - это уже третье по счету международное соглашение, из которого вышла нынешняя американская администрация

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ТАСС, 21 июня. Соединенные Штаты превращаются в "страну-изгоя", поскольку постоянно попирают международное право, заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. ИРИ, по его словам, не намерена вести переговоры с государством, которое нарушает данное им слово и саботирует одно за другим многосторонние соглашения.

"Выход США из одних международных соглашений и подрыв других вкупе с попытками ослабить международные организации представляют собой деструктивные шаги. Продолжение такой политики угрожает стабильности мирового сообщества, превращая США в "страну-изгоя" и международного преступника", - цитирует Зарифа телеканал Press TV. Ядерная сделка 2015 года, или Совместный всеобъемлющий план действий, - уже третье по счету международное соглашение, из которого вышла нынешняя американская администрация, указал Зариф. Это нанесло значительный ущерб принципу многосторонности в международных отношениях, угрожая другим договоренностям, например, о свободной торговле, а также самой идее разрешения конфликтов дипломатическим путем.

"Каким образом правительство США надеется на отношение к нему как к надежному партнеру после одностороннего и невынужденного выхода из соглашения, для достижения которого потребовалось несколько сот часов напряженных переговоров и который был единодушно одобрен Советом Безопасности ООН в соответствии со статьей 25 Хартии ООН?" - вопрошает глава МИД ИРИ. По его мнению, "правительству США надо доказать, что его слова заслуживают доверия, а подпись - законна". За последние полтора года решающим фактором процесса принятия решений в Вашингтоне стали "импульсивное и нелогичные решения и поведение" президента США Дональда Трампа, подчеркнул Зариф.

Глава МИД ИРИ призвал к созданию в Персидском заливе "Регионального форума диалога" для разрешения региональных кризисов без иностранного вмешательства. "Мы можем начать принимать меры по укреплению доверия для сближения стран региона на основе таких принципов, как суверенное равенство государств, отказ от угрозы или применения силы, мирное решение споров, неприкосновенность границ, невмешательство во внутренние дела других и уважение права народов на самоопределение", - указал он.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на снятие соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции.

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Темы
Ситуация вокруг Ирана Выход США из ядерной сделки с Ираном
Персоны
Трамп, Дональд Зариф, Мохаммад Джавад
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