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Вашингтон предупредил Москву и Дамаск о последствиях нарушения зоны деэскалации в Сирии

Международная панорама
21 июня, 19:42 дата обновления: 21 июня, 20:17 UTC+3

Договоренность о создании зоны была достигнута в прошлом году между США, Россией и Иорданией

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ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о повышении активности ВС Сирии в пределах так называемой зоны деэскалации на юго-западе Сирии, договоренность о создании которой была достигнута в прошлом году между США, Россией и Иорданией.

Как отмечается в заявлении пресс-службы Госдепартамента, Вашингтон предупреждает Москву и Дамаск о "серьезных последствиях" нарушения сирийскими властями прекращения огня в означенном регионе.

"Согласно нашим данным, ВС сирийского режима и отряды ополчения нарушают [перемирие] в зоне деэскалации на юго-западе и совершают бомбардировки, а также артиллерийские и ракетные удары", - утверждается в сообщении. Вместе с тем в нем не указывается, на какой именно информации основываются выводы США. Прежде Вашингтон уже сообщал, что опирается главным образом на данные из открытых источников и от правозащитных организаций. "Соединенные Штаты продолжают предупреждать как российское правительство, так и режим [президента Сирии Башара] Асада о серьезных последствиях этих нарушений, а также требуют от России сдерживать силы, поддерживаемые режимом, от дальнейших действий в пределах юго-западной зоны деэскалации", - говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты рассчитывают, что все стороны будут уважать режим прекращения огня, защищать мирное население, а также избегать эскалации конфликта", - также отметили во внешнеполитическом ведомстве. Госдепартамент также обратил внимание на то, что Вашингтон "остается привержен поддержанию стабильности в юго-восточной зоне деэскалации и [соблюдению] режима прекращения огня, которое лежит в ее основе".

Ранее на этой неделе руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов сообщила, что перемирие на юго-западе Сирии "соблюдается уже почти год" и "оказалось успешным" не только в вопросе предоставления нуждающимся гуманитарной помощи, но и, "несомненно, в деле спасения многих жизней сирийцев".

Договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии была достигнута в Гамбурге 7 июля 2017 года. В соответствии с ней перемирие в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда вступило в силу с 9 июля 2017 года.

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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