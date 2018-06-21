Власти США предположили, что террористы могут попытаться устроить теракт на авиатранспорте

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) пока не отказалась от попыток организации крупного теракта на авиационном транспорте, несмотря на уничтожение ее "халифата" в Ираке и Сирии. С таким предупреждением выступила в четверг министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.

Как она подчеркнула, международное сообщество теперь переходит по существу "ко второму этапу" борьбы с ИГ, поскольку основные силы этой группировки в Ираке и Сирии разгромлены. Однако боевики сети ИГ по-прежнему пытаются устроить громкую вылазку на авиатранспорте, признала Нильсен, выступая на конференции по вопросам национальной безопасности.

"Они действительно хотят уничтожить авиалайнер. Думаю, это ясно. Они не отказались [от таких планов], это все еще их стремление, мы по-прежнему видим это в их публикациях. И мы, безусловно, продолжаем видеть такие данные со стороны разведки", - заявила руководитель министерства внутренней безопасности США.

По ее словам, позитивным для американской стороны фактором в свете данной проблемы является то, что Вашингтон добился за последние месяцы нового существенного ужесточения мер безопасности и проверки на всех авиарейсах, которые направляются в Соединенные Штаты. В минувшем году американские власти предотвратили въезд в США более 3,7 тыс. террористов и подозреваемых в причастности к террористической деятельности, утверждала Нильсен.

Кроме того, она подчеркнула, что ИГ все больше переключается на попытки организации терактов с применением в качестве оружия любых подручных средств. "Несмотря на то, что они продолжают концентрировать внимание на изощренных заговорах, особенно когда речь заходит об авиации, они также перешли к использованию подхода, который предусматривает применение всего, что можно использовать как оружие", - сказала глава МВБ. В связи с этим она напомнила о терактах боевиков ИГ в странах Запада в последние годы с применением автотранспорта и нападениях на людей в центральных районах крупных городов с холодным оружием.