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Bloomberg: Трамп вновь заявил, что он изучает возможность встречи с Путиным

Международная панорама
21 июня, 20:58 дата обновления: 21 июня, 21:47 UTC+3

По данным агентства, встреча может состояться в июле

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Материал из 1 страницы
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 21 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

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Встречи Путина и Трампа в заявлениях политиков и экспертов. Досье

"Мы рассматриваем эту возможность [проведения саммита], мы ее рассматриваем, равно как и с другими лидерами по всему миру", - сказал он после встречи с губернаторами штатов и рядом членов администрации в Белом доме. Bloomberg сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что встреча Трампа и Путина может состояться в июле. По данным источников агентства, существуют два потенциальных варианта сроков ее проведения - до саммита НАТО в Брюсселе, начинающегося 11 июля, и после визита президента США в Великобританию, намеченного на 13 июля.

В телефонном разговоре в марте президенты РФ и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - договорились о том, что нужно организовать их личную встречу. Однако после этого представители Кремля неоднократно отмечали, что дополнительные шаги по подготовке саммита не предпринимались.

В субботу газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов сообщила, что Трамп, как ожидается, в июле проведет встречу с Путиным в Европе. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 25-27 июня направится в Лондон и Рим, после чего отправится в Москву для проведения там консультаций по поводу потенциальной встречи американского и российского президентов.

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Болтон, Джон Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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