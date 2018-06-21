Bloomberg: Трамп вновь заявил, что он изучает возможность встречи с Путиным

ТАСС, 21 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

"Мы рассматриваем эту возможность [проведения саммита], мы ее рассматриваем, равно как и с другими лидерами по всему миру", - сказал он после встречи с губернаторами штатов и рядом членов администрации в Белом доме. Bloomberg сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что встреча Трампа и Путина может состояться в июле. По данным источников агентства, существуют два потенциальных варианта сроков ее проведения - до саммита НАТО в Брюсселе, начинающегося 11 июля, и после визита президента США в Великобританию, намеченного на 13 июля.

В телефонном разговоре в марте президенты РФ и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - договорились о том, что нужно организовать их личную встречу. Однако после этого представители Кремля неоднократно отмечали, что дополнительные шаги по подготовке саммита не предпринимались.

В субботу газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов сообщила, что Трамп, как ожидается, в июле проведет встречу с Путиным в Европе. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 25-27 июня направится в Лондон и Рим, после чего отправится в Москву для проведения там консультаций по поводу потенциальной встречи американского и российского президентов.