Земан надеется, что Юлия Тимошенко не станет президентом Украины

ПРАГА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан надеется, что Юлия Тимошенко, объявившая о намерении участвовать в предстоящих выборах президента Украины, не сможет победить на них. Об этом он заявил, выступая в четверг вечером по пражскому телеканалу Barrandov.

"Надеюсь, что у нее не будет больших шансов", - сказал чешский лидер.

Милош Земан обратил внимание на коррупционную деятельность Тимошенко, за которую она была осуждена на Украине. Он также напомнил о ее недостойном здравомыслящего политика призыве "сжечь Россию атомной бомбой".

Тимошенко - лидер рейтинга

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Юлия Тимошенко по состоянию на май текущего года остается лидером среди потенциальных претендентов на пост главы государства. По данным опроса общественного мнения, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, за лидера "Батькивщины" готовы проголосовать 13,3% избирателей. Вторую строчку занимает руководитель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (9,4%), третью - глава фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко (8,4%).

Действующий президент Петр Порошенко второй месяц подряд не попадает в тройку лидеров. За десять месяцев до очередных выборов он вновь оказался лишь на четвертом месте по уровню поддержки избирателей. Порошенко видят президентом на второй срок 7,6% избирателей. Вслед за ним в списке претендентов расположились глава Радикальной партии Олег Ляшко (7,4%), певец Святослав Вакарчук (5,6%), глава партии "За жизнь" Вадим Рабинович (5,5%) и шоумен Владимир Зеленский (5%).

Резкое падение уровня поддержки Петра Порошенко зафиксировал еще апрельский опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии. Тогда он также оказался лишь на четвертом месте и даже его гипотетический выход во второй тур, как показало исследование, не давал никаких шансов на победу.

Неэффективность финпомощи Киеву

Земан добавил, что считает неэффективными финансовые вливания Евросоюза в Украину.

"Пусть там примут антикоррупционные законы, потому что там до сих пор еще власть олигархов, - подчеркнул чешский лидер. - До тех пор вливать туда деньги из Евросоюза, означает то, что эти деньги попадут в карманы этих олигархов".

Земан также отметил, что Украина, прежде всего, самостоятельно должна решать свои проблемы. "Мы не должны туда ввозить свои модели и говорить им, как правильно управлять государством. Пусть там пройдет конституционная реформа и будет введена децентрализация", - сказал президент.

13 июня европейский парламент одобрил предоставление Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Совет ЕС ранее сообщил, что "новые средства будут направлены на поддержку экономической стабилизации и программы реформ на Украине, дополняя ресурсы, выделенные Международным валютным фондом (МВФ) и другими донорами". Предполагается, что еще €1 млрд кредита покроет потребности Украины в течение 2,5 лет.

С 2014 года и по настоящее время Украина получила три программы макрофинансовой помощи ЕС в форме кредитов на общую сумму €3,4 млрд.