СМИ: позиции сирийской армии в окрестностях Пальмиры подверглись ракетному удару

ТАСС, 22 июня. Позиции сирийских войск в районе Эль-Хальба в окрестностях Пальмиры (240 км от Дамаска) подверглись ракетному удару. Как сообщило в пятницу агентство SANA, "в результате агрессивного нападения погиб один военнослужащий, несколько ранены".

Агентство не уточнило, кто нанес удар по правительственным силам. Однако, по сведениям новостного портала El Nashra, это был налет авиации коалиции во главе США.

Эль-Хальба находится в 150 км от сирийско-иракской границы. Авиаудар был нанесен после того, как сирийские военнослужащие открыли огонь по трем американским бронемашинам, которые двигались в направлении их позиций у горы Гарраб к западу от Эль-Хальбы, заставив их повернуть назад.

В населенном пункте Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании находится военная база США. Выступая 2 июня на пресс-конференции в Дамаске, вице-премьер и министр иностранных дел республики Валид Муаллем потребовал от Соединенных Штатов вывести свои войска с сирийской территории.