В Сеуле заявили, что лидеры Южной Кореи и КНДР при необходимости встретятся очень быстро

ТАСС, 22 июня. Конкретных договоренностей о новой встрече президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына пока нет, но при необходимости они могут встретиться очень быстро. Об этом в пятницу журналистам на полях российско-корейского бизнес-форума заявила министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.

"Если есть необходимость, они всегда могут встретиться очень быстро. Возможность всегда есть, но пока нет ничего конкретного", - сказала она.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможности встречи двух лидеров на Восточном экономическом форуме, Кан Гён Хва вновь подчеркнула, что "рассматриваются все возможности, но ничего конкретного нет".

27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча между Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне. В декларации президент Южной Кореи выражал готовность посетить Пхеньян осенью этого года.

26 мая также в Пханмунджоме состоялась вторая встреча лидеров двух соседних стран. Главной темой переговоров была подготовка к саммиту между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, который позже прошел в Сингапуре.