СМИ: Франсуа Фийону и его супруге предъявили обвинения в присвоении общественных средств

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа стали в пятницу подследственными, им предъявлены обвинения в присвоении общественных средств. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сотрудники антикоррупционного отдела французской полиции завершили свое расследование и направили досье судебным следователям. Те должны теперь решить, передавать ли дело 64-летнего политика в суд. "Согласно нашей информации, собранные полицией факты были переданы судебным следователям, которые решат, должны ли Фийон и его супруга предстать перед судом", - сообщил источник телеканала.

Скандал возник в конце января 2017 года после серии публикаций в независимой французской газете Le Canard enchaine. Издание утверждало, что супруга политика Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании и получала за это жалованье, однако "не выполняла никакой реальной работы", Пенелопе было выплачено около €0,5 млн. Сам Фийон (в прошлом премьер-министр страны и депутат многих созывов парламента) категорически отрицал какие-либо нарушения. Это дело повлияло на весь ход предвыборной кампании 2016-2017 годов и перечеркнуло его шансы на победу в президентских выборах.

Он участвовал в предвыборной гонке на волне своего успеха на праймериз партии "Республиканцы". Многие аналитики на первых порах склонялись к прогнозу о его возможной победе на выборах. Его кандидатуру поддержал бывший президент Франции Николя Саркози, в правление которого (2007-2012) Фийон бессменно возглавлял французское правительство.

Однако неблагоприятный информационный фон по сути завел кампанию Фийона в тупик. В первом туре выборов он получил лишь около 20% голосов и финишировал третьим - после кандидата движения "На марше" (ныне "Республика на марше") Эмманюэля Макрона и лидера "Национального фронта" (ныне "Национальное объединение") Марин Ле Пен. Это лишило политика возможности продолжать спор за Елисейский дворец. После неудачи Фийон фактически ушел с политической сцены.