США приостановили ряд военных учений с Южной Кореей

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. США приостановили проведение ряда военных учений с участием Южной Кореи в связи с итогами саммита в Сингапуре. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Пентагона.

Как следует из документа, министр обороны США Джеймс Мэттис "в координации с нашим [американским] союзником - Республикой Корея - на неопределенный срок приостановил выбранные маневры". "В их числе "Freedom Guardian" и двое учений в рамках программы обменов для корейских морских пехотинцев, запланированные на следующие три месяца", - пояснили в военном ведомстве.

Данное решение было принято после встречи Мэттиса с госсекретарем Майклом Помпео, помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Джозефом Данфордом. Предметом обсуждения были итоги саммита и дальнейшие действия американской стороны. В заявлении констатируется, что "дополнительные решения" будут зависеть от того, продолжит ли КНДР "добросовестно проводить продуктивные переговоры".

Мэттис ранее заявил, что обсудит с Помпео и Болтоном возможность приостановки запланированных на август совместных военных учений "Ulchi Freedom Guardian" на Корейском полуострове.

По итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова. Он при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.