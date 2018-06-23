СМИ: сирийские войска нанесли удары по позициям террористов на востоке провинции Дераа

ТАСС, 23 июня. Артиллерия сирийской армии нанесла удары по позициям террористов из группировки "Джебхат-Нусра" (запрещена в РФ) в районе Ладжат на востоке провинции Дераа. Об этом сообщило в субботу агентство SANA.

По его информации, войска блокировали в этой гористой местности форпосты бандформирований, которые удерживают в своих руках населенные пункты Эш-Шумара, Эль-Мудаввара и Эль-Аляли. На подступах к ним бойцы правительственных сил ведут сейчас ожесточенные боестолкновения с противником и наносят потери бандам террористов.

Как отмечает SANA, район Ладжат находится на стыке южных провинций Дераа и Эс-Сувейда. Расположенные там пещеры боевики используют в качестве своих баз и совершают оттуда вооруженные вылазки.

Ранее Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что более 1 тыс. боевиков "Джебхат ан-Нусра" атаковали в ночь на 23 июня позиции подразделений 9-й танковой дивизии сирийской армии рядом с населенными пунктами Дама и Дейр-Дама на северо-востоке южной зоны деэскалации. В ходе отражения атаки сирийские военнослужащие потеряли пять человек убитыми и 19 ранеными. Под обстрелы террористов попали дома мирных жителей. Сведения о пострадавших не поступало.