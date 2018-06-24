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Экс-премьер Франции: курс Трампа должен побудить европейцев к пересмотру альянсов

Международная панорама
24 июня, 13:35 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 24, июня. /ТАСС

По мнению Жан-Пьера Раффарена, стабильность Евразии должна основываться на группе четырех стран в составе Франции, Германии, России и Китая

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ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Политика президента США Дональда Трампа должна побудить ведущие европейские страны к пересмотру своих геополитических альянсов, считает бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен. В воскресном интервью газете Journal du Dimanche он выразил мнение, что полюсом стабильности может стать группа четырех стран в составе Франции, Германии, России и Китая.

"Курс Трампа ставит под вопрос основное, - заявил французский политик. - Мы сталкиваемся с агрессией против зоны евро, натиском доллара, нашим компаниям приходится закрывать свои заводы в Иране под американским давлением".

Европа, констатировал Раффарен, "переживает после Brexit внутренний процесс распада и сталкивается с ростом нестабильности во внешнем мире". "Трансатлантические связи слабеют", - заметил бывший французский премьер. "Это должно побудить нас к пересмотру наших геостратегических альянсов в интересах собственной безопасности и мира", - считает он.

По его мнению, "будущее Европы связано с созданием сильного европейского полюса в стабильной Евразии". "Эта дуга стабильности должна основываться на группе четырех стран в составе Франции, Германии, России и Китая", - убежден бывший глава французского правительства.

Близкий соратник бывшего президента Франции Жака Ширака, Жан-Пьер Раффарен возглавлял французское правительство в 2002-2005 годах. Именно в этот период Париж решительно отказался поддержать военное вторжение США в Ирак (2003 год - прим. ТАСС). В минувшем году Раффарен досрочно прекратил свои полномочия в Сенате Французской Республики, чтобы посвятить время деятельности неправительственной организации "Лидеры за мир" (Leaders for Peace).

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