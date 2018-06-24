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"Силы демократической Сирии" ввели комендантский час в Ракке из-за угрозы терактов

Международная панорама
24 июня, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

В пресс-службе формирования сообщили, что ранее имели место несколько нападений на блокпосты бойцов СДС "с целью дестабилизации обстановки" на этой территории

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ТАСС, 24 июня. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), костяк которых составляют курдские бойцы, ввели на три дня комендантский час в провинциальном центре Ракка (520 км от Дамаска). В коммюнике СДС, переданном в воскресенье агентством Firat, сообщается, что эта мера носит превентивный характер в связи с поступившей информацией о проникновении в город террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как заявил глава пресс-службы СДС Мустафа Бали, ранее имели место несколько нападений на блокпосты бойцов СДС "с целью дестабилизации обстановки в Ракке". Он не уточнил, повлекли ли эти атаки за собой гибель мирных граждан. По словам Бали, патрули СДС провели в воскресенье рейды против диверсионных ячеек в Ракке, была задержана группа террористов, конфисковано оружие и взрывчатка.

В свою очередь, газета Al-Watan сообщила, что в рядах СДС в этой провинции произошел раскол, и часть боевиков из бригады вооруженной оппозиции "Суввар Ракка" выступили против курдского правления в арабском регионе. В начале июня нападения на блокпосты курдских бойцов были совершены к северу от Ракки в Айн-Исе и Хише. За этими вооруженными вылазками стояли группы боевиков из числа местных арабских племен.

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