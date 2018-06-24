Госдепартамент выразил беспокойство по поводу арестов в России "Свидетелей Иеговы"

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт выразила в воскресенье беспокойство по поводу "недавних арестов" в России членов организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ).

"Обеспокоены недавними арестами "Свидетелей Иеговы" в России. Россия должна освободить их и всех других 100 с лишним заключенных, оказавшихся в тюрьмах за религиозные убеждения. Многие из них безосновательно обвинены в экстремизме", - написала она в своем Twitter, не уточнив, о каких случаях идет речь.

Реагируя на одно из предыдущих утверждений Науэрт о том, что в России есть "политические заключенные", которых "следует освободить", российское посольство в США подчеркнуло 18 июня, что Москва "отвергает любые попытки вмешательства" в свои внутренние дела. "Россия неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские "призывы" с Запада освободить тех или иных подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с нашим законодательством за различные тяжкие преступления", - указала дипмиссия в распространенном заявлении.

"Борьба же за свободу совести, вероисповедания, демократические ценности - отлично отработанная пропагандистская стратегия Вашингтона, когда надо оправдать структуры, признанные в других странах экстремистскими, занимающимися незаконным предпринимательством, возбуждением ненависти, вражды и организацией экстремистских сообществ", - заметило посольство.

Минюст России в августе прошлого года включил "Свидетелей Иеговы" в список запрещенных в стране организаций. Как отмечается на сайте ведомства, "Минюстом России в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", включена религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций". Верховный суд РФ удовлетворил исковые требования Минюста о ликвидации организации 20 апреля 2017 года.