Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдепартамент выразил беспокойство по поводу арестов в России "Свидетелей Иеговы"

Международная панорама
24 июня, 22:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, июня. /ТАСС

Глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт заявила также, что "Россия должна освободить" арестованных членов запрещенной в РФ организации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт выразила в воскресенье беспокойство по поводу "недавних арестов" в России членов организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ).

"Обеспокоены недавними арестами "Свидетелей Иеговы" в России. Россия должна освободить их и всех других 100 с лишним заключенных, оказавшихся в тюрьмах за религиозные убеждения. Многие из них безосновательно обвинены в экстремизме", - написала она в своем Twitter, не уточнив, о каких случаях идет речь.

Реагируя на одно из предыдущих утверждений Науэрт о том, что в России есть "политические заключенные", которых "следует освободить", российское посольство в США подчеркнуло 18 июня, что Москва "отвергает любые попытки вмешательства" в свои внутренние дела. "Россия неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские "призывы" с Запада освободить тех или иных подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с нашим законодательством за различные тяжкие преступления", - указала дипмиссия в распространенном заявлении.

"Борьба же за свободу совести, вероисповедания, демократические ценности - отлично отработанная пропагандистская стратегия Вашингтона, когда надо оправдать структуры, признанные в других странах экстремистскими, занимающимися незаконным предпринимательством, возбуждением ненависти, вражды и организацией экстремистских сообществ", - заметило посольство.

Минюст России в августе прошлого года включил "Свидетелей Иеговы" в список запрещенных в стране организаций. Как отмечается на сайте ведомства, "Минюстом России в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", включена религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций". Верховный суд РФ удовлетворил исковые требования Минюста о ликвидации организации 20 апреля 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР сообщили, что отразили нападение украинских сил на южном направлении
2
Праздник "Алые паруса" в Петербурге посетили около 1,2 млн человек
3
WADA приняло выводы расследования ФИФА по возможным нарушениям в российском футболе
4
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
5
Эрдоган объявил себя победителем на выборах до окончания подсчета голосов
6
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости