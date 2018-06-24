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Спикер турецкого правительства написал в Twitter о победе Эрдогана на выборах

Международная панорама
24 июня, 22:39 дата обновления: 24 июня, 22:50 UTC+3

По словам Бекира Боздага, "турецкий народ сказал, чтобы президент Эрдоган продолжал свой путь"

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АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Спикер турецкого правительства вице-премьер Турции Бекир Боздаг написал на своей официальной странице в Twitter, что турецкий народ переизбрал на новый президентский срок Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Народ Турции выбрал Реджепа Тайипа Эрдогана первым президентом Турции с новой [президентской] формой правления. Турецкий народ сказал, чтобы президент Эрдоган продолжал свой путь", - написал Боздаг.

Между тем, официальный подсчет голосов до сих пор не завершился. Согласно последним официальным данным ЦИК Турции, Эрдоган набирает 52,7% голосов, подсчитано 98% бюллетеней, тогда как его ближайший конкурент Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии набирает 30,8% голосов избирателей. Явка на выборах составила 87,9%.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
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