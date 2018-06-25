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Китай провел стрельбы стратегическими крылатыми ракетами DF-10A

Международная панорама
25 июня, 7:16 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 25, июня. /ТАСС

Отмечается, что был одновременно осуществлен залп по меньшей мере из шести ракет

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ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая на минувших выходных провели испытательные стрельбы стратегическими крылатыми ракетами наземного базирования DF-10A. Об этом в понедельник сообщил информационный портал Sina.

По его данным, одновременно был осуществлен залп по меньшей мере из шести ракет. Согласно распространенным видеокадрам, учебными целями выступили несколько многоэтажных зданий, которые были уничтожены прямым попаданием. Место проведения стрельб, названия задействованных частей ракетных войск, а также другие детали об учениях в сообщении не приводятся.

DF-10 является дозвуковой крылатой ракетой, которая ранее обозначалась как CJ-10. Она была впервые представлена на военном параде в 2009 году. По данным Sina, дальность действия этой крылатой ракеты составляет от 1,5 до 2,5 тыс. км, она способна поражать как наземные, так и надводные цели. Ракета может снабжаться как обычной, так и ядерной боевой частью массой до 500 кг.

Ранее в СМИ появлялась информация, что DF-10 является копией советской стратегической крылатой ракеты Х-55, образцы и техническую документацию которой Китай приобрел у Украины. Пекин утверждает, что DF-10 - самостоятельная разработка китайского военно-промышленного комплекса.

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