Де Мистура заявил, что придает важное значение встрече с "малой группой" по Сирии

ЖЕНЕВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура придает важное значение проводимым в понедельник в Женеве консультациям с представителями так называемой "малой группы" по САР (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция). Об этом он заявил перед началом встречи.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, что он ожидает от консультаций, эмиссар ООН сказал: "Сегодня у нас встреча с важными странами, которые очень сильно заинтересованы в будущем Сирии <...>. Это важная встреча". Де Мистура пояснил, что не может сообщить какой-либо информации до завершения консультаций.

Ранее пресс-служба Отделения ООН в Женеве информировала журналистов, что все шесть государств "малой группы" подтвердили свое участие в инициированных де Мистурой консультациях. О том, что такая встреча созывается в Женеве 25 июня, спецпосланник сообщил на брифинге для СМИ 14 июня. Он пояснил, что пригласил на консультации "старших должностных лиц" стран-участниц "малой группы" по Сирии. "Я хочу обсудить с ними вопросы и услышать об их взглядах", - пояснил эмиссар ООН.

Встреча с "малой группой" созвана де Мистурой после проведенных им 18-19 июня в Женеве консультаций с представителями Ирана, России и Турции по вопросу формирования конституционного комитета Сирии. От России в этих консультациях участвовали спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. По итогам встречи Лаврентьев заявил на брифинге для российских журналистов, что Россия готова рассмотреть разумные предложения Соединенных Штатов, Германии и других стран, которые соберутся 25 июня в Женеве.