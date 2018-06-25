Спикер ПА ОБСЕ приветствует возможный диалог парламентариев РФ и США на площадке ассамблеи

БЕРЛИН, 25 июня. /Корр. ТАСС Алексей Цыпин/. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели приветствует возможный двусторонний диалог между делегациями РФ и США на площадке ассамблеи в рамках предстоящей ежегодной сессии, которая состоится 7-11 июля в Берлине. Об этом он заявил в понедельник ТАСС.

"Всегда обнадеживает, когда продвигается диалог между двумя делегациями, особенно когда между странами существуют такие важные двусторонние вопросы, как у России и США", - сказал Церетели, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что "продвижение диалога и нахождение точек соприкосновения, а не проведение разделяющих линий - как раз то, что стремится делать Парламентская ассамблея ОБСЕ".

"Я рад, что американские и российские парламентарии используют наш форум для достижения таких целей, - подтвердил спикер ассамблеи. - Однако мы бы хотели увидеть диалог не ради диалога как такового, а ради результатов".

Ранее глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил ТАСС, что российские парламентарии готовятся к "достаточно активной работе на полях сессии": в частности, запланированы встречи с европейскими и, возможно, с американскими коллегами.

Предыдущее общение делегаций РФ и США на площадке ПА ОБСЕ состоялось на зимней сессии 2017 года. Тогда обсуждались такие темы, как возможность создания рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом, а также перспективы отмены запрета на усыновление американцами российских детей.

Как ожидается, российско-американский межпарламентский диалог может также возобновиться в ходе предстоящего в ближайшее время визита в Москву сенаторов-республиканцев. Ранее газета The Washington Post сообщала, что посол США в РФ Джон Хантсман работает над организацией поездки в РФ группы американских законодателей для проведения консультаций с представителями российских властей и изучения возможности нормализации отношений между двумя государствами. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил, что американские сенаторы от Республиканской партии могут приехать в РФ в начале июля.