На Украине проверяют бюджетников, закупивших школьные автобусы в РФ в обход санкций

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины проверяют бюджетные учреждения, которые за деньги налогоплательщиков закупили российские школьные автобусы "ПАЗ", сообщило в понедельник украинское информагентство УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

По его данным, в материалах уголовных дел, в частности, отмечается что "десятки миллионов бюджетных гривен были перечислены украинским контрагентам "Павловского автобусного завода" РФ, который принадлежит Олегу Дерипаске, в отношении которого введены санкции Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

Так, по данным реестра, Нацполиция Сумской области открыла уголовное дело "по факту преступного сговора между компанией "Радиал-Украина" и департаментом образования Сумской обладминистрации при закупке школьных автобусов". В материалах следствия указано, что закупленные у Павловского завода автобусы марки "ПАЗ" были транспортированы через харьковскую таможню украинским контрагентам и проданы департаменту образования. Уголовное дело возбуждено по статье "растрата" Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ограничение свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.

Кроме того, прокуратура Луганской области установила, что в сентябре 2017 года должностные лица Попаснянской райгосадминистрации приобрели у "Радиал-Украина" два школьных автобуса АС Р 4234 "Мрия" по завышенным ценам, чем нанесли ущерб интересам государства на 1,4 млн гривен ($54 тыс.). Наряду с этим прокуратурой установлено, что якобы украинские автобусы "Мрия" - это "хорошо замаскированные" российские автобусы "ПАЗ", запрещенные санкциями Совбеза. "Проведенные следственные действия установили, что переоборудование готовых транспортных средств, импортируемых ООО "Павловский автобусный завод", осуществляется на производственных мощностях ООО "Производственное объединение "Авто-Холдинг", которые находятся в городе Кременчуг Полтавской области, - говорится в материалах следствия.

По данным УНН, Бориспольская прокуратура Киевской области также расследует уголовное дело по факту продажи переоборудованных компанией "Авто-Холдинг" автобусов "ПАЗ" по завышенным ценам коммунальному предприятию облсовета Киевской области на общую сумму более 35,5 млн гривен ($1,4 млн).

Санкции против РФ

6 апреля 2018 года США ввели ограничительные меры против некоторых российских юридических и физических лиц в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В частности, среди них оказался Олег Дерипаска и подконтрольная ему алюминиевая компания "Русал". Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг подпавших под санкции компаний, а до 6 июня аннулировать с ним все контракты.

После этого Совбез Украины принял решение о введении санкций в отношении тех же компаний, что попали в санкционный список США, а также продлил действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы. В пятницу, 22 июня, Украина в очередной раз расширила санкционные списки в отношении физических лиц и организаций из России. Теперь в нем числятся 1759 человек и 786 организаций, в том числе президент "Русала" Олег Дерипаска, концерн "Алмаз-Антей", Газпромбанк, "Аэрофлот", российские чиновники, политики, журналисты.