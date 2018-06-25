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ЕС ввел санкции в отношении семи официальных лиц Мьянмы

Международная панорама
25 июня, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Принятие мер связано с ситуацией вокруг народности рохинджа

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ТАСС, 25 июня. Евросоюз ввел санкции в отношении семи официальных лиц Мьянмы в связи с нарушениями прав человека, затронувшими представителей народности рохинджа.

Об этом сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе Совета ЕС.

"Лица, подпавшие под санкции, занимают должности в армии, погранслужбе и полиции, они внесены в список в связи с тем, что причастны или связаны с жестокими и серьезными нарушениями прав человека в отношении представителей народности рохинджа в штате Ракхайн во второй половине 2017 года", - говорится в сообщении.

Ситуация в штате обострилась 25 августа 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По официальным данным, в столкновениях погибли 414 человек. В Бангладеш бежали почти 700 тыс. рохинджа.

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