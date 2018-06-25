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Глава МИД Литвы заявил, что главным источником гибридных угроз для ЕС является Россия

Международная панорама
25 июня, 16:41 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 25, июня. /ТАСС

Линас Линкявичюс добавил также о необходимости "более тесного сотрудничества ЕС и НАТО"

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ТАСС, 25 июня. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что основные гибридные опасности для Евросоюза исходят от Российской Федерации. С таким заявлением он выступил в Люксембурге, где в понедельник проходит встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, в центре внимания которой находятся вопросы безопасности.

"Мы [ЕС] все еще не решаемся назвать основной источник угроз - Россию", - сказал глава литовского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Евросоюз и отдельные члены сообщества "должны координировано укреплять устойчивость к гибридным угрозам, которые являются реальностью сегодняшнего дня". Линквичюс высказался за евроатлантическую интеграцию таких усилий и сотрудничество с партнерами ЕС. "В борьбе с гибридными угрозами необходимо более тесное сотрудничество ЕС и НАТО, а также с восточными партнерами - с Украиной и Грузией, у которых есть практический опыт в этой сфере", - сказал глава МИД Литвы.

Он призвал к тому, чтобы "стратегическая коммуникация стала неотъемлемой частью безопасности и обороны". "Следует начать разработку планов действий, которые включали бы в себя все инициативы ЕС, были бы обеспечены достаточными ресурсами, подкреплены правовой базой и инновационными технологиями", - отметил Линквичюс.

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