Глава МИД Литвы заявил, что главным источником гибридных угроз для ЕС является Россия

ТАСС, 25 июня. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что основные гибридные опасности для Евросоюза исходят от Российской Федерации. С таким заявлением он выступил в Люксембурге, где в понедельник проходит встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, в центре внимания которой находятся вопросы безопасности.

"Мы [ЕС] все еще не решаемся назвать основной источник угроз - Россию", - сказал глава литовского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Евросоюз и отдельные члены сообщества "должны координировано укреплять устойчивость к гибридным угрозам, которые являются реальностью сегодняшнего дня". Линквичюс высказался за евроатлантическую интеграцию таких усилий и сотрудничество с партнерами ЕС. "В борьбе с гибридными угрозами необходимо более тесное сотрудничество ЕС и НАТО, а также с восточными партнерами - с Украиной и Грузией, у которых есть практический опыт в этой сфере", - сказал глава МИД Литвы.

Он призвал к тому, чтобы "стратегическая коммуникация стала неотъемлемой частью безопасности и обороны". "Следует начать разработку планов действий, которые включали бы в себя все инициативы ЕС, были бы обеспечены достаточными ресурсами, подкреплены правовой базой и инновационными технологиями", - отметил Линквичюс.