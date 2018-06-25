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В Дамаске заявили, что США продолжают обучать и снабжать боевиков в Сирии

Международная панорама
25 июня, 23:13 UTC+3 ООН ООН 25, июня. /ТАСС

Эту деятельность Соединенные Штаты ведут, в частности, вблизи границ с Ираком и Иорданией, отметил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари

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ООН, 25 июня. /ТАСС/. Дамаск считает, что США продолжают обучать и снабжать оружием боевиков на территории Сирии. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

"В течение последних восьми лет Сирия пережила кризис, ставший одним из самых тяжелых в мире за последние десятилетия", - констатировал Джаафари, слова которого были даны в переводе на английский язык. Он отметил, что "некоторые государства" потратили миллионы долларов на поддержку экстремистских группировок, действующих в республике, и "привлекли молодых людей со всего мира, превращенных путем идеологической обработки в террористов".

По словам Джаафари, Вашингтон "до сих пор продолжает обучать террористов и боевиков на территориях Сирии, оккупированных США", в частности, в районах вблизи границ с Ираком и Иорданией. "США снабжают их продовольствием, оружием и всем необходимым", - сказал Джаафари.

Как отметил дипломат, США помогают террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ), "чтобы та могла осуществлять атаки на армию Сирийской Арабской Республики".

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