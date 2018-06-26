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Белый дом призвал Турцию предпринять шаги для укрепления демократии в стране

Международная панорама
26 июня, 1:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июня. /ТАСС

В Вашингтоне планируют организовать телефонный разговор между лидерами двух государств

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ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Турцию предпринять шаги для укрепления демократии в государстве, а также способствовать дальнейшему прогрессу в разрешении существующих между Вашингтоном и Анкарой разногласий. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

По ее словам, в Белом доме в настоящее время планируют организовать телефонный разговор главы государства Дональда Трампа с переизбравшимся на посту президента Турции Тайипом Эрдоганом. "Мы призываем Турцию предпринять шаги для укрепления демократии и продолжения прогресса в направлении разрешения проблем в двусторонних отношениях", - отметила она.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня. Президентскую гонку, по неофициальным предварительным данным, выиграл Эрдоган, набравший 52,5%, а его главный конкурент, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, получил 30,7% голосов избирателей. В соответствии с принятыми ранее поправками в конституцию, после официального обнародования результатов страна перейдет от парламентской к президентской форме правления.

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Выборы президента Турции - 2018
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Сандерс, Сара Трамп, Дональд Эрдоган, Реджеп Тайип
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