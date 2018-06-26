Глава Пентагона считает, что США должны активизировать свою деятельность в Арктике

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. США необходимо активизировать свою деятельность в Арктике и вывести ее на новый уровень, в частности, за счет расширения присутствия в этом регионе американской Береговой охраны. Об этом заявил журналистам в понедельник глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Определенно Америке нужно вывести свою игру в Арктике на новый уровень. Нет никаких сомнений на этот счет", - сказал министр, слова которого приводит агентство Reuters. "Реальность такова, что нам придется столкнуться с освоением Арктики... И она начнет быть доступной не только для транспорта, но также и для разведки энергоносителей", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Береговая охрана США надеется к 2023 году получить в свое распоряжение новый ледокол, а в обозримой перспективе обзавестись ледокольным флотом в количестве шести единиц. В настоящее время Береговая охрана располагает лишь одним находящимся в строю ледоколом Polar Star ("Полярная звезда"), который был спущен на воду в 1976 году и нуждается в практически постоянном ремонте для поддержания его ходовых возможностей.