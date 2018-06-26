Австралия намерена закупить у США беспилотники на $5,2 млрд

СИДНЕЙ, 26 июня. /ТАСС/. Австралия намерена закупить у США шесть беспилотных летательных аппаратов MQ-4C Triton, предназначенных для морского патрулирования, на общую сумму около 7 млрд австралийских долларов (около $5,2 млрд). Об этом во вторник сообщила газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на премьер-министра страны Малколма Тернбулла, который, как ожидается, выступит с официальным объявлением закупки первого беспилотника в ближайшее время.

Разведывательные беспилотники будут использоваться прежде всего для слежения за ситуацией в морских акваториях к северу от Австралии, где пролегают главные судоходные маршруты в страны Азии, отмечает издание, уточняя, что Австралия будет действовать в тесной координации с военными США.

"Эта программа сотрудничества [с США] укрепит нашу обороноспособность и расширит возможности проводить совместные военные операции", - цитирует издание главу правительства страны.

Разведывательный беспилотник Triton, имеющий в длину 14,5 метра, разработан корпорацией Northrop Grumman для военно-морских сил. Он оборудован реактивным двигателем, который позволяет ему подниматься на высоту до 20 км и находиться в полете около 30 часов. Высокая точность сбора информации и большая зона покрытия беспилотника обеспечивается комплектом инфракрасных сенсоров и мощным радаром.