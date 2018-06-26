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Начальник штаба ВМС США: учения НАТО у берегов Норвегии должны послать сигнал России

Международная панорама
26 июня, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Адмирал Джон Ричардсон отметил, что Вашингтон и Осло укрепляют партнерство

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ТАСС, 26 июня. Учения НАТО у берегов Норвегии и развитие отношений Норвегии и США должны стать сигналом для России. Об этом сообщил во вторник телекомпании NRK начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон. В понедельник восемь стран НАТО начали противолодочные учения Dynamic Mongoose, которые до 6 июля будут проходить в Северном море рядом с Норвегией.

"Они [РФ] должны смотреть на это как на мощный сигнал о том, что мы [с Норвегией] укрепляем партнерство", - сказал он. "Как изменение климата, так и ситуация с безопасностью повысили интерес к северным регионам", - добавил Ричардсон.

В свою очередь министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен указал, что именно ситуация с безопасностью в регионе привела к росту активности НАТО в нем. "Пять-шесть лет назад все было спокойно, но теперь это уже не так. И здесь роль играет не только Россия, дело и в более неопределенной ситуации. Поэтому мы создаем новое командование для Северной Атлантики и проводим больше учений с нашими союзниками", - отметил он.

"Российскую сторону не должно удивлять проведение нами учений с нашими партнерами. Нет никаких причин на это реагировать", - продолжил Бакке-Енсен. Он добавил также, что "для Норвегии важно быть предсказуемым соседом для РФ".

Ранее в июне правительство скандинавской страны объявило о намерении как минимум на пять лет продлить программу военного сотрудничества с США, в соответствии с которой на западе королевства в январе 2017 годы были быть размещены 330 американских морских пехотинцев. Предполагается, что по итогам идущих сейчас переговоров с Пентагоном еще более 300 военнослужащих Корпуса морской пехоты США разместят на севере Норвегии в заполярном гарнизоне Сетермуэн. Кроме того, норвежское министерство обороны официально объявило о планах Вашингтона создать на авиабазе Рюгге под Осло инфраструктуру для четырех истребителей ВВС США. Это вызывает серьезную озабоченность у граничащей с Норвегией России.

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