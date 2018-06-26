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Денисова назвала условия встречи Москальковой с заключенными в Киеве

Международная панорама
26 июня, 11:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июня. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека на Украине отметила, что встретилась с заместителем председателя Мосгорсуда, который пообещал, что ответ на запрос о посещении Сущенко дадут в течение дня

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КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что не собирается покидать Москву и возвращаться в Киев на встречу с прибывшей туда во вторник российской коллегой Татьяной Москальковой.

"Я остаюсь в России, поскольку жду разрешения на посещение Романа Сущенко", - сообщила украинский омбудсмен в эфире телеканала "112. Украина".

Она также высказала мнение, что приехавшая на Украину Москалькова не сможет посетить никого из отбывающих наказание российских граждан до тех пор, пока сама она не будет допущена к осужденным в РФ гражданам Украины.

"Все требует синхронности и взаимности в действиях, - заявила Денисова. - Если я не могу попасть к нашим заключенным, то и госпожа Москалькова не может попасть к своим гражданам, которые находятся на территории Украины".

На своей странице в Facebook украинский омбудсмен также сообщила, что встречалась во вторник с заместителем председателя Московского городского суда Дмитрием Фоминым, который пообещал, что ответ на ее запрос о посещении Романа Сущенко будет дан в течение дня.

Во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла на поезде в Киев, чтобы встретиться с осужденным на Украине российским военнослужащим Максимом Одинцовым и экипажем судна "Норд".

"Наш МИД направил ноту с просьбой о посещению мною в СИЗО российского гражданина. Я посетила ранее в Омске осужденного Дмитрия Штыбликова, Денисова тоже была приглашена, но она опоздала на самолет и по погодным условиям не успела. Я надеюсь, по зеркальным возможностям, смогу посетить российского гражданина. Но пока я не получила четкого ответа, что буду допущена к нему. Обращение повторно я направила вчера, очень надеюсь, что получу ответ", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос ТАСС. - Потом я хотела бы встретиться с моряками с судна "Норд", нужно выяснить, в чем там дело".

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