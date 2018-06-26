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Британский МИД заявил о широком консенсусе на специальной конференции ОЗХО

Международная панорама
26 июня, 15:04 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, июня. /ТАСС

Согласно сообщению ведомства, международное сообщество опасается, что соблюдение запрета на использование химоружия находится под угрозой

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ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. МИД Великобритании считает, что в международном сообществе есть консенсус по поводу того, что соблюдение общепризнанных норм о запрете на использование химического оружия находится под угрозой. Об этом говорится в коммюнике, распространенном во вторник ведомством в связи с проходящей в Гааге специальной конференцией государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия.

"Более 80 стран поддержали запрос Великобритании на проведение этой специальной конференции членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Эта поддержка со стороны международного сообщества демонстрирует общее признание того, что глобальные нормы против использования химического оружия находятся под угрозой после ужасающих атак в Сирии и в Солсбери в последние месяцы", - говорится в сообщении.

"Международное сообщество объединило усилия в 1997 году для того, чтобы сделать незаконным разработку, хранение и использование этих отвратительных веществ в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Сегодня на нас лежит обязанность перед миром использовать ту возможность, которую представляет эта встреча, для того, чтобы сохранить и усилить этот запрет, сделав так, чтобы химическое оружие на самом деле осталось в прошлом", - подчеркивается в сообщении МИД.

Глава министерства Борис Джонсон во вторник отправится в Гаагу, где выступит на специальной конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия. Она созвана по инициативе Великобритании при поддержке ведущих западных стран. Основной вопрос, который будет обсуждаться на трехдневной встрече - расширение мандата ОЗХО и предоставление ей права определять виновных в химических атаках. В настоящий момент ОЗХО имеет право предоставлять только техническую экспертизу.

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