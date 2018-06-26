Представитель Эрдогана призвал конгрессмена США "заткнуться" из-за критики выборов

ТАСС, 26 июня. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын посоветовал американскому конгрессмену, старшему демократу спецкомитета по разведке Палаты представителей Адаму Шиффу "заткнуться" после его высказываний относительно выборов президента и парламента в Турции. Об этом он написал во вторник на своей странице в Twitter.

"Президент [Тайип] Эрдоган определенно не нуждается в ваших, Адам Шифф, поздравлениях. Турецкий народ высказался. Вам надо заткнуться", - написал он.

Таким образом Калын ответил на пост Шиффа в Twitter, в котором тот заявил, что "Эрдоган "выиграл" выборы только благодаря уничтожению оппозиции с помощью арестов, насилия и подавления свободы слова". Конгрессмен также отметил, что "скатывание Турции к автократии - это напоминание об угрозе демократии во всем мире".

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня. Президентскую гонку, по предварительным данным, выиграл Эрдоган, набравший 52,5%, а его главный конкурент, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получил 30,7% голосов избирателей. В парламент вошли пять партий, правящая Партия справедливости и развития получила 295 мест в Меджлисе из 600. В соответствии с принятыми ранее поправками в конституцию после официального обнародования результатов голосования страна перейдет от парламентской к президентской форме правления.