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Последний срок для выплаты взносов РФ в бюджет Совета Европы истекает 30 июня

Международная панорама
26 июня, 17:28 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 26, июня. /ТАСС

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд пообещал попытаться урегулировать ситуацию

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ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. России надлежит осуществить выплаты в бюджет Совета Европы до 30 июня 2018 года. Об этом генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил во вторник, выступая в Страсбурге на летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отвечая на вопросы депутатов.

"Последний срок для выплаты взносов России в бюджет совета Европы истекает 30 июня", - напомнил он. "Я не знаю, что произойдет до 30 июня. Но я сделал все от меня зависящее, чтобы попытаться урегулировать эту проблему", - подчеркнул Ягланд. "Я побывал на прошлой неделе в России потому что понимал, что существует необходимость для того, чтобы были проведены переговоры на самом высоком уровне, что позволит мне объяснить, что России надлежит выплачивать свой финансовый взнос", - добавил он.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции только ужесточились. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. 11 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году.

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Персоны
Ягланд, Турбьёрн Слуцкий, Леонид Эдуардович
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