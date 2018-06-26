В США на администрацию Трампа подали в суд из-за практики разлучения нелегалов и их детей

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Власти более десятка штатов США подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа в связи с практикой разлучения нелегальных мигрантов и их детей, которые вместе незаконно переходят границу страны с Мексикой. Об этом говорится в иске, поданном во вторник в суд в Сиэтле (штат Вашингтон), сообщило агентство Associated Press (AP).

Совместный иск подан от имени генпрокуроров 17 штатов, включая Вашингтон, Вирджинию, Калифорнию, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Мексико, а также столичного федерального округа Колумбия. Как отмечает агентство, все они являются демократами.

На прошлой неделе Трамп издал указ, который нацелен на отмену так называемой политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства. Однако, как утверждают истцы, документ несовершенен, полон лазеек и, в частности, не позволяет добиться воссоединения с родителями тех детей, которые уже были разлучены, сообщает агентство. Авторы иска обвиняют также администрацию в том, что нелегалам, задержанным на границе, отказывают в предоставлении убежища и не соблюдают должным образом их права. В связи с этим генпрокуроры просят суд признать эту практику незаконной.

"Проводимая администрацией [США] практика разлучения семей жестока", - заявил AP генпрокурор штата Нью-Джерси Гурбир Греваль. "Складывается ощущение, что администрация каждый день объявляет о проведении новой политики, противоречащей предыдущей, и приводит все новые и противоречащие друг другу оправдания", - отметил он. "Но мы не можем забывать, что реальные жизни людей висят на волоске", - добавил генпрокурор.

В последние дни в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом политики "нулевой толерантности" к нелегальным иммигрантам, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате, согласно данным министерства внутренней безопасности, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей, что вызвало волну критики в США и других странах.

На прошлой неделе Трамп дал поручение минюсту добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния таким образом, чтобы оно позволяло семьям, задержанным за незаконное пересечение границы США, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дел. В понедельник газета The New York Times сообщила, что власти США временно прекращают практику обязательного привлечения к уголовной ответственности нелегалов, которые переходят границу с детьми.