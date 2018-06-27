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Болтон обсудит в Москве подготовку встречи лидеров России и США

Международная панорама
27 июня, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Также помощник главы США затронет вопросы разоружения, двусторонние отношения, региональную и международную проблематику, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудит в среду в Москве вопросы двусторонних отношений, международные проблемы и разоруженческую тематику.

Главной темой его встреч, вероятно, станет подготовка саммита РФ-США, который может состояться уже в ближайшие недели. О том, что эта тема будет обсуждаться, ранее сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки в своем Twitter.

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в повестке визита помощника лидера США будут темы разоружения, двусторонние отношения, а также региональная проблематика и международная стабильность.

Из пунктов программы Болтона в Москве пока официально подтверждена его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Она пройдет в закрытом режиме. В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что Болтона может принять и глава российского государства Владимир Путин. Накануне визита американского дипломата Песков заявил журналистам, что если такая встреча состоится, то Кремль о ней сообщит.

Два обстоятельства придают особое значение визиту помощника главы Белого дома. Во-первых, он пройдет на фоне широкого обсуждения в мировых и российских СМИ возможного российско-американского саммита, который может состояться уже в первой половине июля. Ни в Москве, ни в Вашингтоне официально этих планов пока не подтвердили, хотя и не исключили возможность такой встречи. Во-вторых, в условиях напряженных двусторонних отношений контакты между державами значительно сократились, а высокопоставленные представители американской администрации уже давно не посещали Москву.

Ожидание саммита

За последние месяцы в России и США заявляли о том, что встреча президентов двух стран была бы полезна для восстановления отношений и международной стабильности. Последний такой контакт состоялся 7 июля прошлого года на "Большой двадцатке" в Гамбурге. Повторить встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Дананге в ноябре 2017 года не удалось из-за расхождения в графиках двух лидеров - Путину и Трампу тогда удалось лишь несколько раз коротко переговорить друг с другом.

Предположения относительно возможности проведения нового российско-американского саммита появились в прессе в начале 2018 года, когда Москву посетил канцлер Австрии Себастьян Курц. Некоторые СМИ увидели в этом попытку Австрии выступить в качестве посредника между Россией и США для налаживания их отношений. Уже в июне сам Курц подтвердил эти домыслы, заявив австрийскому телеканалу OE-24.TV, что Вена предложила провести у себя саммит РФ и США.

Между тем контакты Москвы и Вашингтона на высоком и высшем уровне продолжались. Так, Путин посетил австрийскую столицу 5 июня. Вскоре после этого визита Песков сообщил, что Вена может стать городом, где пройдут переговоры двух лидеров.

О точной дате встречи Путина и Трампа СМИ пока продолжают строить догадки. В частности, некоторые издания привязывают ее к саммиту НАТО, намеченному на 11-12 июля в Брюсселе, для участия в котором в Европу прибудет Трамп. Другие предполагают, что российско-американские переговоры могут состояться или непосредственно до или сразу после заседания в бельгийской столице.

Согласно иной версии, лидеры двух государств встретятся 15 июля. Однако на этот же день в "Лужниках" намечен финал чемпионата мира по футболу.

Восстановление отношений

Как отмечал Путин на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2017 года, отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в низшей точке со времен холодной войны. Госдепартамент высказывал аналогичные оценки.

Трамп после вступления в должность главы Белого дома в январе прошлого года выступал за восстановление диалога с РФ, однако улучшения не произошло. Наоборот, последовал новый обмен санкциями и ответными мерами, в результате чего оказались закрыты генконсульства России в Сан-Франциско и Сиэтле, генконсульство США в Санкт-Петербурге, сокращены составы дипломатических миссий в обеих странах. Вашингтон также поддержал Лондон в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта этого года.

На этом фоне значительно сократилось количество обменов официальными делегациями. Предыдущий госсекретарь Рекс Тиллерсон посещал Россию в апреле 2017 года, а ответный визит Лаврова состоялся в мае того же года. С тех пор контакты на уровне глав МИД проводились либо на площадках крупных международных мероприятий, либо в формате телефонных разговоров.

Для консультаций по другим вопросам, например, по урегулированию на Украине между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером проходили в третьих странах. Там же состоялись российско-американские переговоры по стратегической стабильности и устранению проблем в двусторонних отношениях, которые идут под председательством замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря по политическим делам Томаса Шэннона. К особому успеху они не привели, а формат Рябков-Шэннон, созданный после визита в Москву Тиллерсона, фактически перестал действовать после смены руководства американского внешнеполитического ведомства.

Мнение эксперта

Решать накопившиеся проблемы, скорее всего, придется на высшем уровне. Как считает председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, визит в РФ помощника президента США по нацбезопасности должен привести к некоторым позитивным изменениям в отношениях Москвы и Вашингтона и заложить основы для построения диалога.

"Сам по себе визит Болтона едва ли будет судьбоносным, но это важный шаг к некоторому изменению отношений. Есть настрой поговорить и будем надеяться, что этот настрой реализуется. Я думаю, что важность этой встречи в том, чтобы сверстать повестку российско-американской дискуссии", - сказал эксперт.

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Темы
Саммит АТЭС - 2017 Саммит G20 в Гамбурге Дело Сергея Скрипаля Санкции в отношении России Высылка российских дипломатов
Персоны
Болтон, Джон Тиллерсон, Рекс Курц, Себастьян Ушаков, Юрий Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Лавров, Сергей Викторович Сурков, Владислав Юрьевич Рябков, Сергей Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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