Болтон обсудит в Москве подготовку встречи лидеров России и США

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудит в среду в Москве вопросы двусторонних отношений, международные проблемы и разоруженческую тематику.

Главной темой его встреч, вероятно, станет подготовка саммита РФ-США, который может состояться уже в ближайшие недели. О том, что эта тема будет обсуждаться, ранее сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки в своем Twitter.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в повестке визита помощника лидера США будут темы разоружения, двусторонние отношения, а также региональная проблематика и международная стабильность.

Из пунктов программы Болтона в Москве пока официально подтверждена его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Она пройдет в закрытом режиме. В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что Болтона может принять и глава российского государства Владимир Путин. Накануне визита американского дипломата Песков заявил журналистам, что если такая встреча состоится, то Кремль о ней сообщит.

Два обстоятельства придают особое значение визиту помощника главы Белого дома. Во-первых, он пройдет на фоне широкого обсуждения в мировых и российских СМИ возможного российско-американского саммита, который может состояться уже в первой половине июля. Ни в Москве, ни в Вашингтоне официально этих планов пока не подтвердили, хотя и не исключили возможность такой встречи. Во-вторых, в условиях напряженных двусторонних отношений контакты между державами значительно сократились, а высокопоставленные представители американской администрации уже давно не посещали Москву.

Ожидание саммита

За последние месяцы в России и США заявляли о том, что встреча президентов двух стран была бы полезна для восстановления отношений и международной стабильности. Последний такой контакт состоялся 7 июля прошлого года на "Большой двадцатке" в Гамбурге. Повторить встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Дананге в ноябре 2017 года не удалось из-за расхождения в графиках двух лидеров - Путину и Трампу тогда удалось лишь несколько раз коротко переговорить друг с другом.

Предположения относительно возможности проведения нового российско-американского саммита появились в прессе в начале 2018 года, когда Москву посетил канцлер Австрии Себастьян Курц. Некоторые СМИ увидели в этом попытку Австрии выступить в качестве посредника между Россией и США для налаживания их отношений. Уже в июне сам Курц подтвердил эти домыслы, заявив австрийскому телеканалу OE-24.TV, что Вена предложила провести у себя саммит РФ и США.

Между тем контакты Москвы и Вашингтона на высоком и высшем уровне продолжались. Так, Путин посетил австрийскую столицу 5 июня. Вскоре после этого визита Песков сообщил, что Вена может стать городом, где пройдут переговоры двух лидеров.

О точной дате встречи Путина и Трампа СМИ пока продолжают строить догадки. В частности, некоторые издания привязывают ее к саммиту НАТО, намеченному на 11-12 июля в Брюсселе, для участия в котором в Европу прибудет Трамп. Другие предполагают, что российско-американские переговоры могут состояться или непосредственно до или сразу после заседания в бельгийской столице.

Согласно иной версии, лидеры двух государств встретятся 15 июля. Однако на этот же день в "Лужниках" намечен финал чемпионата мира по футболу.

Восстановление отношений

Как отмечал Путин на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2017 года, отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в низшей точке со времен холодной войны. Госдепартамент высказывал аналогичные оценки.

Трамп после вступления в должность главы Белого дома в январе прошлого года выступал за восстановление диалога с РФ, однако улучшения не произошло. Наоборот, последовал новый обмен санкциями и ответными мерами, в результате чего оказались закрыты генконсульства России в Сан-Франциско и Сиэтле, генконсульство США в Санкт-Петербурге, сокращены составы дипломатических миссий в обеих странах. Вашингтон также поддержал Лондон в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта этого года.

На этом фоне значительно сократилось количество обменов официальными делегациями. Предыдущий госсекретарь Рекс Тиллерсон посещал Россию в апреле 2017 года, а ответный визит Лаврова состоялся в мае того же года. С тех пор контакты на уровне глав МИД проводились либо на площадках крупных международных мероприятий, либо в формате телефонных разговоров.

Для консультаций по другим вопросам, например, по урегулированию на Украине между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером проходили в третьих странах. Там же состоялись российско-американские переговоры по стратегической стабильности и устранению проблем в двусторонних отношениях, которые идут под председательством замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря по политическим делам Томаса Шэннона. К особому успеху они не привели, а формат Рябков-Шэннон, созданный после визита в Москву Тиллерсона, фактически перестал действовать после смены руководства американского внешнеполитического ведомства.

Мнение эксперта

Решать накопившиеся проблемы, скорее всего, придется на высшем уровне. Как считает председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, визит в РФ помощника президента США по нацбезопасности должен привести к некоторым позитивным изменениям в отношениях Москвы и Вашингтона и заложить основы для построения диалога.

"Сам по себе визит Болтона едва ли будет судьбоносным, но это важный шаг к некоторому изменению отношений. Есть настрой поговорить и будем надеяться, что этот настрой реализуется. Я думаю, что важность этой встречи в том, чтобы сверстать повестку российско-американской дискуссии", - сказал эксперт.