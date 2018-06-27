Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала экономические достижения Греции на своей первой встрече с главой правительства этой страны Алексисом Ципрасом, которая прошла во вторник в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Об этом сообщил представитель главы британского кабинета министров.

"Премьер-министр поздравила премьер-министра Ципраса с прогрессом, достигнутым греческой экономикой и важными шагами, принятыми на прошлой неделе в отношении движения Греции к выходу из программы экономической перестройки в августе. Лидеры согласились с тем, что, по мере того, как греческая экономика продолжает восстанавливаться, существует потенциал для более глубоких деловых связей в сферах энергетики, туризма, образования и судоходства", - сообщил сотрудник канцелярии главы британского правительства.

Стороны также обсудили проблемы с притоком нелегальных иммигрантов, с которой сталкивается Греция как приграничная страна ЕС. "Это - общая проблема, которая требует скоординированных и всеобъемлющих ответных мер, включая те, которые могут быть приняты через последовательное осуществление соглашения между ЕС и Турцией. Премьер-министр сказала, что Великобритания продолжит играть свою роль в поддержке долгосрочного решения этой проблемы после того, как мы покинем ЕС. Она сказала, что Соединенное Королевство направит еще один быстроходный катер пограничных сил в Эгейское море для выполнения важных поисковых и спасательных операций", - информировал представитель Мэй.

Лидеры двух стран рассмотрели и вопросы, связанные с переговорами между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit, и согласились с тем, что дальнейшее партнерство между Великобританией и ЕС в областях торговли и безопасности отвечает интересам и Лондона, и Брюсселя, и Афин. Еще одной темой состоявшегося диалога стали проблемы региона Восточного Средиземноморья, включая кипрское урегулирование. Как отмечается, в этом вопросе Ципрас отметил конструктивную роль Великобритании в качестве одного из гарантов этого урегулирования. Стороны также обсудили проблематику греко-турецких отношений, согласившись с тем, что продолжение диалога Афин и Анкары является важным инструментом региональной стабильности.

"В заключении премьер-министр вновь заявила о том, что международному сообществу необходимо поддерживать базирующуюся на нормах международную систему, в том числе путем критики и принятия ответных мер на злонамеренные действия России", - сообщил представитель Терезы Мэй.

Инцидент в Солсбери

Отношения между Лондоном и Москвой существенно осложнились после произошедшего 4 марта инцидента в Солсбери, когда 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Программа помощи Греции

Греция находится под программой внешней помощи с 2010 года. За это время страны зоны евро приняли три различные трехлетние программы макрофинансовой помощи этой стране в обмен на жесткие меры бюджетной дисциплины. Первые две из них не были доведены до расчетного завершения, и на их базе создавались новые программы. По окончании третьей программы в августе 2018 года Греция должна вернуться на рынки заемного капитала.

В минувшую пятницу Еврогруппа утвердила завершение третьей программы, согласовав последний транш объемом €15 млрд, после чего еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил, что финансовый кризис вокруг Греции, продолжавшийся 8 лет, и несколько раз ставивший под сомнение само существование единой европейской валюты, завершен.